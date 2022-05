Birgit Sarrap: tean, et Adal ei olnud palju naissoost sõpru, kuid need vähesed olid tõelised

Ada Lundveri saatuses oli ülevat ja traagilist ning tema suhetemaailm oli rohkem kui keeruline. Lavastuses “Ada. Rääkimata lugu” Ada sõbrannat kehastav Birgit Sarrap usub, et hea kaaslanna õlga võis Ada aeg-ajalt soovida küll. “Ilmselt ikka siis, kui elu hakkas üle pea käima ja ta vajas meeste seltskonnast vaheldust. Tean, et Adal ei olnud palju naissoost sõpru, kuid need vähesed kes olid, olid tõelised.”

Põnev väljakutse



Birgit tunnistab, et enne rollipakkumist ei teadnud ta Adast eriti palju. “Ilmselt on see minu generatsiooni inimeste puhul tavaline. Teadsin vaid, et oli meil Eestis selline “Marilyn Monroelik” kaunis näitlejanna.” Just seetõttu tunduski Birgitile uues muusikalises projektis osalemine eriti põnev väljakutse. “Seda nii tüki sisu kui tõeliselt vägeva trupi poolest,” ütleb ta.

Läbi Birgiti rolli kõlavad lavastuses mitmete tuntud esitajate lood. “Mul on au ja rõõm laulda legendaarsete Heli Läätse ja Heidy Tamme tuntuks lauldud laule. Usun, et minus võib olla pisut neist mõlemaist — särtsakust ja kõlavat häält, kuid eks muidugi iga laulja on ikka omamoodi ja proovin anda ka neile lugudele endapoolse lisa.”

Birgit on kindel, et sel ajal, kui Ada tuntust kogus, oli naisena meelelahutusmaailmas läbilöömine ja enda eest seismine palju keerulisem. “Tol ajal pidid naised kõvasti rohkem vaeva nägema, et neid märgataks ja väärtustaks ja vahel seetõttu ka palju ohverdama. Aga usun, et kui Ada kuldaeg oleks praegu, sobiks ta suurepäraselt väga paljudesse Eesti sarjadesse ja filmidesse. Eriti just neisse, kus vajataks konkreetse ütlemise ja naiseliku välimusega näitlejannat, meil ei ole selliseid näitlejaid just palju.”

