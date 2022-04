Henrik Normann alustas ajakirjanikuna: me oleme kõik seal üksteisele toeks ja abiks

""Seitsmestes" aitan veidike kaastoimetada. Üks TV3 pere. Me oleme kõik seal üksteisele toeks ja abiks," sõnab Henrik Normann. Teda täiendab uudisteprodutsent Anneli Lahe: "Henrik on "Seitsmes­te" pooltunni üks kaastoimetajatest. Tema ülesandeks on päevakajaliste teemadega seonduvate inimeste ja teemade leidmine ning nende vormistamine saatelõikudeks. Samuti loominguliste tekstide ja dialoogide kirjutamine ning nende sidumine üheks mõnusaks tervikuks saatejuhile."