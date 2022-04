Kuningakoja ekspert: Harry ja Meghan on draamast sõltuvuses ja põhjustasid Megxitiga maksimaalse kaose

Brown on Briti õukonnaga tuttav juba aastakümneid, kuna oli ajakirjas Vanity Fair toimetaja ning on printsess Dianast ka raamatu kirjutanud. Tema viimane teos „Paleepaberid: Windsori maja - tõde ja torm“ puudutab õukonna viimase 25 aasta suurimaid skandaale. Raamatu üks keskseid teemasid on prints Harry ja hertsoginna Meghani õukonnast lahkumine ehk „Megxit“, millele on järgnenud skandaal skandaali järel. Ta sõnab, et paar tegi kuningakojast lahkudes halbu valikuid ja nad oleksid saanud lahkuda parematel tingimustel, kui poleks nii kuumaverelised olnud.

Sussexid põhjustasid oma lahkumisega paraja kaose ning paar ja kuningakoda hakkasid üksteist kordamööda süüdistama. Näiteks tundis Harry hiljutises intervjuus muret, kas palee suudab ikka kuninganna Elizabethi eest hoolitseda, vahendab Daily Mail.

„Ma arvan, et Harry tahab tagasi kodumaad teenima tulla, kui kuninganna sureb. Peres on nüüd Harry suurune auk. Briti inimestele meeldis Harry ja neile meeldis ka Meghan Markle, kui ta pildile tuli,“ ütleb Brown.

Briti kuningakojal oleks just nüüd kuulsat hertsogipaari vaja. „Kuninganna on hetkel väga habras. Neil oleks vaja Harryt ja Meghanit, kes tooksid aastapäevadel paleerõdule tähevalgust,“ sõnab kuninglik ekspert Brown. Ta lisab, et rõdul peaks olema kogu kuninglik perekond, välja arvatud skandaali sattunud prints Andrew.

Harry ei ole veel kinnitanud oma osalemist suvel toimuvatel kuninganna juubelipidustustel. Brown usub, et Meghanit sellel sündmusel ei näe. „Ma arvan, et Meghan ei taha kunagi tagasi tulla. Talle ei meeldinud Inglismaa,“ lisab ta, kuid on Harry naasmise suhtes lootusrikkal seisukohal.