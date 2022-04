Korruptsioonikahtlus kimbutab: läbipaistvuse suurendamiseks avalikustati Hispaania kuninga vara suurus

Hispaania kuninglik perekond on otsustanud oma läbipaistvust suurendada, vahendab El País. Otsus põhineb korruptsioonikahtlustel, mis eelmise kuninga Juan Carlose suhtes olid. Tema poja, praeguse kuninga Felipe VI (54) varad on nüüd esimest korda avalikustatud.

Isiklikku vara on Felipel väidetavalt ligi 2,6 miljonit eurot, täpsemalt 2 573 393 eurot. Enamik Felipe varast on eri pangakontodel ja investeerimisfondides. Kuninga kunstikogu ja väärisesemed on hinnanguliselt väärt umbes 300 000 eurot.