Äsja kihlunud Ben Affleck lööb juba üle aisa? Väidetavalt noolib Lopezi kallim kohtinguportaalis teisi naisi

Emma Hernan on tuntud tõsieluseriaalist nimega "Selling Sunset". Ühes sarja viienda hooaja osas mainis naine, et matchis Raya tutvumisportaalis Ben Affleckiga. Väide kõlas vaatajate jaoks veidralt, kuna mees kihlus äsja Jennifer Lopeziga, vahendab Pagesix. "Võib olla ta kirjutas mulle," naljatles naine Affleckist rääkides, "Võib olla kutsus ta mind isegi paaril korral kohvile..."

Praeguseks on selgunud, et juttu tehti mitu aastat vanast seigast. "See ei juhtunud hiljuti, vaid 2019. aastal," tunnistas Hernan hiljuti antud intervjuus, "Süütu väike intsident, mis rebiti täiesti kontekstist välja. Telesõus ei mainitud, millal juhtunu aset leidis ja seetõttu arvati kohe halvimat. See oli tõesti väike asi." Tõsielustaar arvab, et kogu loole võiks nüüd joone alla tõmmata ja asjalikumatel teemadel edasi rääkida.