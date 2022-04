Hullumeelne rituaal! Megan Fox tunnistas, et neil on kihlatuga kombeks üksteise verd juua

Megan on kihlatud muusik Machine Gun Kellyga (32). Paar teatas kihlusest jaanuarikuus. Juba siis tegi naine Instagrami postituse, kus hõikas välja, et nad joovad kallimaga tähtsa sündmuse puhul teineteise verd. Foxi sõnul teevad nad seda piiratult: "Üldjuhul jagame üksteisega vaid paari veretilka." Näitlejatar tõdeb, et lauljast kihlatu läheks sageli ka kaugemale. "Ta on valmis koguni oma rinna klaasiga lõhki lõikama, öeldes, et ma ta hinge võtaksin."

Megan ja MGK kohtusid 2020. aastal, kui nad filmisid koos filmi "Midnight in The Switchgrass" ning on pärast seda lahutamatud olnud. Megan oli varasemalt abielus Brian Austin Greeninga, kellega tal on koos kolm last. MGK pole kunagi abielus olnud, aga tal on tütar.