VIDEO | Võimude avaldatud videos on näha Alec Baldwini reaktsioon uudisele, et tema relva läbi suri filmioperaator

California võimude avaldatud videomaterjalidest on näha Alec Baldwini reaktsioon, kui ta sai teada, et Halyna Hutchin on surnud. "Ta ei jäänud elama," ütles politseinik näitlejale. Baldwic oli informatsioonist silmnähtavalt šokis. Ta hoidis kätt pikalt suu ees ja haaras seejärel peast kinni. Mehe reaktsiooni on võimalik näha siit.