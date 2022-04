Rindereporter Anton Aleksejevi naine kirjeldab hiljutisi sündmuseid: selliseid uudiseid lugedes hakkab lausa füüsiliselt paha

"Samas ütleb Anton, et seal on umbes 3000 välisajakirjanikku, kes lihtsalt oma tööd teevad. Siiski elasin eriti kaasa Leedu dokumentaalfilmirežissöörile Mantas Kvedaravičiusele, kes Mariupoli kaitsmist kajastades hukkus. Pean tunnistama, et selliseid uudiseid lugedes hakkab lausa füüsiliselt paha, rääkimata sõjas kannatavate laste lugudest," tunnistab Triin.