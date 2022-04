Süüdistus: "Dr. Strange’i" näitlejanna ja tema mees kasutasid 13-aastast tüdrukut pornostseenide filmimiseks ära

Phythian ja Marke tegutsesid juhtumi ajal võitluskunstide treeneritena Suurbritannias. Tüdruk oli võtnud paariga ühendust spordihuvi tõttu. Väidetav ohver sõnas, et Phythian ja tema abikaasa kasutasid teda ära aastatel 2005–2008. Paar jootis neiule rummi ja filmis tüdrukut seksides, et taasluua oma lemmikuid pornostseene, vahendab Daily Mail. Süüdistust arutatakse Nottinghami kroonikohtus.

Vandekohus kuulis, et esimene väärkohtlemisjuhtum seisnes selles, et paar jootis oma kodus noore tüdruku rummist purju. Pärast seda esitas Phythian talle väljakutse seksida Marke’iga ning näitas neiule ette, kuidas see käib. Väidetavalt seksis Marke ohvriga kolme aasta jooksul korra või kaks kuus ja käskis tal juhtunust vaikida.

Tüdruk sõnas, et kopeeris seksuaalakti ajal Zara reaktsioone, emotsioone ja häälitsusi. Marke palus vahepeal tüdrukul filmida ennast ja Phythiani seksuaalvahekorras ja vahepeal filmiti ka teda. „Ma teadsin, et see on vale, aga ma ei teadnud, kuidas sellest olukorrast välja saada. Ma tegin kõike, mida nad minult palusid. Ma tundsin, kuidas sellest olukorrast pole väljapääsu,“ sõnas ohver.