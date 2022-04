"Aktuaalne Kaamera" levitab Vene propagandat? ERR-i ajakirjanduseetika nõunik: uudistelt ei ole alust eeldada meelsuse tõstmist

Poliitik Ando Kiviberg tegi eile Facebooki postituse, kus kritiseeris ETV uudistesaate "Aktuaalne Kaamera" kajastust Putini kõnest Venemaa seadusandjate ees. Tema hinnangul puudus antud saatelõigus kommentaar, et tegemist on Venemaa propagandaga. ERR-i ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk leidis, et uudistesaade informeeris igakülgselt vaatajaid.