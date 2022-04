Hailey Bieberi rääkis videos oma insuldist: selle võis põhjustada beebipillide võtmine

Modell oli abikaasa Justin Bieberiga istunud hommikusöögilauas ja keset vestlust muutusid ta sõrmeotsad imelikult tuimaks. Tal tekkisid insuldile omased sümptomid ja ta toimetati kiirelt haiglasse. "See oli mu elu hirmsaim hetk," ütles ta. "Nad küsisid minult, kas ma tean, kus ma olen ja mis mu nimi on. Ma teadsin kõiki vastuseid, aga ma ei suutnud midagi öelda. Kõndida ma sain, aga kõne oli probleem.“

Hailey Bieber sõnas, et ta poleks tohtinud beebipille kasutada, sest kannatab migreenide all. Ta manitses naisi, kes tahavad beebipille hakata kasutama ja kannatavad migreenihoogude all, kindlasti arstiga ühendust võtma. „Insult on üks beebipillide kõrvalmõjusid,“ teatas modell videos.