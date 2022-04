Anna Pihl uuest rollist "Ringvaate" saatejuhina: Marko kõrval on suur privileeg olla

Grete Lõbu liitus “Ringvaatega“ aastal 2013, kui vahetas välja tollal lapsepuhkusele läinud Anu Välba. Tandem Reikop ja Lõbu juhtisid saadet koos pea üheksa aastat. Nüüd siirdus Lõbu beebipuhkusele ja tema asemel võtab “Ringvaate“ saatejuhina koha sisse Anna Pihl.

Kas Anna võtab "Ringvaates" Lõbu rolli üle? Ta kinnitab, et nii ei ole, kuid "Ringvaatesse" on tal hea meel suunduda. "Grete Lõbu on oma tööd väga hästi teinud, ta on armastatud ja soe saatejuht," räägib Pihl kolleegist, kelle kingadesse ta uuest nädalast astub.

Õhtune otse-eeter muudab ka Anna elukorraldust. "Kuidas kõik see välja kujuneb, selgub tööd tehes. Eks varasemalt on ka nii olnud, et tööl võib mõni päev pikemaks minna. Olen siis hakkama saanud ja küll saan ka nüüd," on ta ootusrikas.

Anna tähelepanuta ei jää ka perekond. "Ringvaadet nädalavahetustel ei ole, see annab kindlasti pere jaoks aega juurde. Mul on armas abikaasa, kes kodus vajalikud asjad ära teeb, kui ma ära olen," lisas ta. Ka abikaasa Kristjan on Anna uue rolli üle rõõmus. "Ta on toetav, nagu me ikka üksteisele oleme," ütleb Anna rõõmsalt Kroonikale antud kommentaaris.

Koostööd Marko Reikopiga ootab ta väga. "Marko on Eesti otse-eetri meister ja väga kogenud saatejuht. Ma just ootan seda, et tema kõrvalt midagi õppida. Mul on vedanud, et olen saanud olla heade teletegijate kõrval ka varem, "Pealtnägijas" Mihkel Kärmase kõrval, ja nüüd on võimalus Marko kõrval olla. See on suur privileeg," sõnab Anna lõpetuseks.

Anna Pihl on varem olnud “Pealtnägija“ ja “Esimese stuudio“ ajakirjanik ning ta võitis 2020. aastal listeeriaskandaalist rääkinud lugude eest koos Eesti Ekspressi ajakirjaniku Sulev Vedleriga uuriva ajakirjanduse ehk Bonnieri preemia. Eelmise aasta vana-aastaõhtul linastus ETV ekraanil Pihli uus saade “Sinu uus sugulane“, mis püsivalt jõudis tele-ekraanile tänavu veebruaris. Saates uurib Pihl tuntud Eesti inimeste sugupuid ja viib saatekülalise kokku tema uute sugulastega. "Inimesi huvitab nende esivanemate lugu ja kes ei tahaks teada saada, et nad on mõne tuntud inimesega sugulased. Kui tead, millised olid su esivanemad, kust nad tulid ja millist elu elasid, avab see ka su enda kohta midagi uut," ütles Pihl rahvusringhäälingu Menu portaalile siis.