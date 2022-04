Kuidas seda veel kanda? Khloe Kardashiani rõivabränd üllatab kollektsiooniga

Ameerika tõsielustaar Khloe Kardashian käivitas 2016. aastal oma rõivabrändi “Good American“. Firma eesmärk on pakkuda kvaliteetseid teksapükste igas suuruses naistele, et nad tunneksid end seksikalt ja enesekindlalt. Nüüd on bränd väljatulnud kollektsiooniga “Show some skin“ ehk “Näita nahka“, kus on ka teksapüksid, milles on auke rohkem kui taskuid. Kolmes erinevas toonis teksapüksid on väga kalli hinnaga ja sisuliselt maksab ostja vaid aukude eest. Lühikeste pükste hind jääb 120 euro juurde, pikad püksid maksavad pea 160 eurot. Nende kandmine on paras julgustükk, kuna püksid ei jäta midagi varjatuks.