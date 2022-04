Armastatud saatejuht James Corden jätab hittsaatega "Late Late Show" hüvasti

Eilses saates andis Corden esmalt publikule ja televaatajatele teada, et pikendas telekanaliga CBS lepingut veel üheks aastaks. Siis kurvastas ta aga fänne, öeldes, et järgmine hooaeg jääb talle saatejuhina viimaseks. "See on minu viimane aasta juhtida seda saadet. See teekond on olnud seiklus, aga ma ei näinud seda kunagi oma lõppsihtkohana,“ ütles Corden ja lisas, et ta ei taha, et saade hakkaks end kordama. "See on olnud tõesti raske otsus lahkuda, sest ma olen saate üle tohutult uhke,“ sõnas Corden Deadline’ile. Ta lausus, et pole kunagi oma tööd iseenesest mõistetavana võtnud ja armastab saate tegemist.