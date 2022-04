Kogu tõde skandaalse ümbriku kohta: kas Jason Sudeikis tahtis tõesti eksnaisele avalikult ära panna?

Wilde oli parasjagu esinemas Las Vegases aset leidnud CinemaConil, kus ta tutvustas oma uut filmi "Don't Worry Darling". Sama linateose võtetel tärkas ka armuleek Wilde'i ja temast kümme aastat noorema Harry Stylesi vahel. Antud suhe, mis kestab siiani, sai Wilde'i ja Sudeikise üheksa aastat kestnud kooselule kirstunaelaks.

Keset esinemist ilmus lavale üks mees, kes andis näitlejatarile suure ümbriku, millel oli kirjas, et tegemist on personaalse ja konfidentsiaalse saadetisega. Vaid mõned minutid pärast vahejuhtumit tembeldati Sudeikis sotsiaalmeedias "õelaks ja kurjaks naistevihkajaks" ning arvati, et filmistaar tahab eksnaisele avalikult ära panna.

Kuid nüüd on selgunud, et Sudeikisel polnud õrna aimugi, et tähtsad paberid toimetatakse Wilde'ini nii avalikult. Väidetavalt sai ta kõigest sellest teada samal hetkel, kui ka ülejäänud maailm.

"Jasonil polnud aimugi, et see oli juhtumas," ütles paari siseringi kuuluv allikas. "Keegi ei teadnud enne, kui fotod ootamatult levima hakkasid. Ta on kogu asjast jahmunud ega oleks kunagi tahtnud, et Olivia satuks sellisesse olukorda."