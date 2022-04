"Ma nõuan 100 miljonit rubla!" Vene suunamudija läheb Chaneliga sõtta

Aprilli alguses avastasid Venemaa kaunitarid, et selle kõrval, et nad ei saa kodumaal enam Chaneli esinduspoodides šopata, ei tohi nad ka välismaalt soetatud väärisesemeid Venemaal kanda. Nüüd on läinud näitlejatar ja telenägu Anna Kalašnikova väidetava russofoobia tõttu lausa kohtusse.