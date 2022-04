Nagu välk selgest taevast! Mihkel ja Polina Mattisen läksid lahku: meie suhe abikaasadena on oma aja ära elanud

Muusik Mihkel Mattisen ja tema abikaasa Polina Mattisen andsid teada, et nende kooselu on lõpule jõudnud. "See pole mingi hetkeemotsioon või tüli käigus sõnade pildumine. Eluteel kohtutud inimesed pole meile niisama määratud, igast inimesest saame enda jaoks ja heaks õppetunde, seepärast oleme ka teineteisele siiralt tänulikud," tõdes Polina.