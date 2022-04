MEENUTUS | Siis, kui kõik oli veel helgem: vaata, kuidas Mihkel ja Polina Mattisen kahekesi Balil abiellusid

Täna teatasid Mihkel ja Polina, et on otsustanud lahutada kuus aastat kestnud abielu. Siin on lugu nende pulmadest, mis ilmus Kroonikas vahetult pärast nende liidu sõlmimist.



Muusik Mihkel Mattisen ja tema armastatu Polina tegid romantilisel sõbrapäeva õhtusöögil otsuse, et tühistavad oma juuliks planeeritud pulma ja abielluvad kahekesi eksootilisel Bali saarel.