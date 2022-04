Maribel Vääna sai vihkajate kiuste tugevamaks: ma ei lähe inimestele peale, sest olen enesekindel ja positiivne

"See mingil hetkel ikka murrab. Ma siis olengi lihtsalt tund aega voodis ja nutan. Nutan ennast tühjaks ja siis lähen peegli ette. Vaatan endale silma ja mõtlen, et no milleks?"

Aprilli alguses kirjutasime, et Vääna südame on vallutanud sportlik noorsand. Kroonika andmetel on tegu Karl Johan Kasteiniga.

Ta tegeleb jalgpalliga, mängides klubi Läänemaa JK alt võistkondades FC Hiiumaa ja Läänemaa JK II ÜM, vahendab jalgpall.ee.

Juba naistepäeval said Maribeli fännid aimu, et ta süda on võetud. Nimelt postitas ta Instagrami pildi, kus sõi ühe mehega õhtust. Ta nimetas seda kohtinguks.

"Olen jõudnud oma elus imelisse kohta ning tõesti on jagab minuga seda teekonda üks härrasmees," kinnitas Maribel toona Kroonikale. "Suhtlus on alles algusfaasis, aga võin öelda, et olen õnnelik ja hoitud. Elame-näeme."

Maribel kohtus uue kaaslasega ühiste tuttavate kaudu ühel üritusel. Kuigi salapärase Mister Xi isiku jättis Maribel siis veel saladuseks, jagus tal mehele ohtralt kiidusõnu, kui uurisime, mis on tema uues armastuses seda, millest oli senistes suhetes puudus: "Mind paelub tema juures hoolivus ja oskus mind naerma ning naeratama panna. Me täiendame üksteist isiksustena ning võin kindlusega öelda, et peale mu lähedaste on ta kindlasti üks mu suurimaid toetajaid ja fänne. Muidugi kannatab ta ära ka kõik mu tujud, mis me naised teame, et on alati pluss!"