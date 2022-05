Lauri Liiv sõprusest Sven Lõhmusega: meile on kingitus koos veedetud aeg

Lauri Liiv tunnistab, et pole oma heale sõbrale, helilooja Sven Lõhmusele midagi kinkinud. "Oleme inimestena need, kes kinke ega suuri žeste ei armasta," mõtiskleb Liiv, "Me vist ei olegi teineteisele midagi pühendanud ega kinkinud. Kui nooremad olime ning ühiseid esinemisi ja ringreise oli väga palju, oskasime koosoldud aega vähem hinnata." Ta lisab, et vanusega aja mõõde muutub ning nad väärtustavad väga neid harvu kohtumisi ja kontserte, mida üheskoos teevad. "Ilusamalt öeldes, meile on kingitus koos veedetud aeg. See on tõesti oluline," ütleb Liiv.