Kuigi Eestit esindav Stefan sõidab Eurovisionile alles esmaspäeva lõunal, siis Torinos on lauluvõistluse proovid juba täies hoos. Kohale on jõudnud ka Ukrainat esindav grupp Kalush Orchestra, kes said esmakordselt lavale astuda laupäeval. Samuti käisid oma šõud läbi mängimas ka Läti ja Leedu. Vaata galeriist!