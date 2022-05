FOTO | Printsess Charlene ilmus üle pika aja lastega rahva ette: naine ei naerata peaaegu ühelgi fotol

Piltidel torkab silma see, et printsess ei naerata peaaegu ühelgi fotol. Lihavõttepühade ajal postitas Charlene Instagrami perefoto, millel ta hoiab Gabriellat süles ja istub prints Jacquesi kõrval. Albert istub oma pere selja taha ja hoiab kätt poja õlal. Ka sellel pildil Charlene ei naeratanud, vaid tema pilk on suunatud tütrele.

Printsessi tervislik seisund on välismeediale kõvasti kõneainet pakkunud, kuna naine veetis möödunud aastal mitu kuud Lõuna-Aafrikas. Charlene haigestus reisi ajal tõsiselt nina-, kõrva- ja neelupõletikku. Teda tuli paar korda opereerida. Pärast seda aga teatasid arstid, et printsess ei tohi lennukiga reisida, mistõttu ei saanud ta enam koju tagasi sõita.

"See on olnud minu jaoks raske aeg. Ma igatsen väga oma meest ja lapsi," rääkis Charlene, "Eriti raske oli, kui arstid ütlesid, et ma ei saa oma 10. sünnipäevaks koju naasta. Albert on minu aluskivi ja ilma tema armastuse ja toetuseta poleks ma seda üle elanud." Siseringile öeldi, et printsess ei saanud operatsioonide tõttu pool aastat tahket toitu süüa.