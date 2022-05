INTERVJUU | Ukraina laulja Ivan Dorn Putinist: loodan väga, et ta sureb peagi ära

Muidugi, kõik on seal. Ema-isa, vennad, nende abikaasad ja lapsed, ämm, äi. Keegi on Kiievis, keegi on Slavutichis, keegi Ida-Ukrainas, keegi Harkovis. Minu kodu on õnneks alles. Kiievis on mul kaks kinnisvara ja mõlemad seisavad ilusti püsti. Pealinna pommitati suhteliselt vähe kui võrrelda sellega, mida tehti Harkovis, Mariupolis, Irpinis...

Ivan (33) on jõudnud Tallinna nädal enne Tallinn Music Weeki algust, mille avamise au on pakutud just talle. Ta on siin üksinda, pere ja oma muusikuteta. Naine lastega sättis end sõja ajaks elama Prantsusmaale, kõik tema muusikud peale ühe on jäänud Ukraina sõtta. Tema elus on kaos: ta pole kaks kuud esinenud ega teinud uut muusikat. Kontsert Vilniuses ja Tallinnas on tema esimesed šõud pärast sõja algust.

See, et Venemaal pole opositsiooni liidrit. Pole inimest, kes koondaks rahva ja tooks ta tänavale. Riik mädaneb aina rohkem ja rohkem. Mind ajab hulluks, et neil pole liidrit, kes tõuseks ja ütleks, b***d, rahvas, meile aetakse jama, see kõik pole tõsi, vaatame tõele silma! Propagandamasin on kõik need inimesed kinni pannud või hävitanud. Nad on kõik nurka aetud, surmani ära hirmutatud, arreteeritud, peidetud. Neid pole olemas. Kurat küll, mind ajab hulluks, et pole sellist inimest, kes ütleks: muudame seda riiki! Kui pole juhti, siis pole mõtet ka kambakesi erinevates kohtades tänavale minna – kõik pistetakse lihtsalt pokri ja vaikus majas.

N*****d ma temast ei arva. Ausalt öeldes ma üldse ei mõtle temast. Tead, mis ma mõtlen, kui kauaks tal veel tervist jätkub? Ta on kogunud kogu maailma halva energia, kõik vihkavad teda, ja see annab varsti tunda. Loodan väga, et ta sureb peagi ära (naerab). Kõik ootavad seda...See ongi kõik, mis ma temast arvan.

Muidugi tahaks tappa! Seda loomalikku tunnet ei saa varjata ja maha suruda, see on suur viha, mis paneb tapma, kätte maksta, kaitsma meie kodumaad. Mehed jätavad oma pered lastega ja lähevad sõtta. See on tänapäeva normaalsus. Muusikud, poliitikud, ärimehed – kõik, kes saavad, lähevad sõtta.

Tuntud Ukraina lastearst Dr Komarovskiy, kes on praegu Harkovis, rääkis ühes intervjuus, et aeg-ajalt valdab teda selline raev, et ta tahab haarata automaadi ja minna kõiki tapma. Mida sina tunned?

Suurem osa inimesi, kellega mina suhtlesin, on Venemaalt jalga lasknud. Muidugi on ka neid, kes jäid Venemaale ja vaikivad seal. Nad saavad aru, et kõik, mis toimub, on vale, kuid ei võta mitte midagi ette. Nad tunnevad ennast abituna riigis, kus tegutseb selline juht ja süsteem. Riigis, kus pole opositsiooni.

Jah, ikka on. Õnneks kõik nad jõudsid lahkuda sealt enne massilist pealetungi. Andrei Bednjakov (tuntud saatejuht – toim) suutis ka oma lähedased sealt välja tuua, ainult ema suri. Mitte sõja tagajärjel, vaid raske haiguse, vähi tõttu. See, kuidas inimesed püüdsid sealt välja saada, oli nagu kasiino, vene rulett. Ainult, et peavõidu asemel polnud raha, vaid sinu enda elu. Osad said sellest põrgust välja, osad hukkusid terve perega, kui autode pihta avati tuli.

Eks ma nägin ju seda kõike veel enne Butšat – see oli löök südamesse nagu ka kõik teised jubedad roimad, mis seal toime pandi. Butša raputas just sellega, et ühes kaadris oli väga palju laipu. See näitas, et käimas on tõeliselt verine ja julm sõda. See näitas, et venelased võivad teha ükskõik mida, mis nende tsaarile pähe torkab.

Praegu, kui sõda on käinud veidi üle kahe kuu, püüan kuulata oma mõistusehäält ja suhtuda sellesse nii, et see ei hävitaks mind seest. Alguses tegid uudiselt lausa füüsiliselt haiget. Kui sa tahad selles põrgus ellu jääda, tuleb õppida sellega elama ja vaatama tulevikku. Kui sa ei suuda ennast sellest eraldada, hakkad vaimselt surema ja sinust pole kasu isegi sinu lähedastele. Alguses see lõi mind totaalselt rööpast välja ja olin hullumas, kuid nüüd hakkan harjuma. See on hirmus, kuid me oleme selle õudusega harjumas.

Kas sa oled sõja pärast nutnud?

Ei. Ma arvan, et hakkan nutma siis, kui sõidan koju tagasi ja näen kõike, mis seal tehti. Praegu pole veel õige aeg nutmiseks, ei tohi ennast lõdvaks lasta. Jah, seesmiselt olen ammu katki, kuid püüan seda mitte välja näidata. Hoian pisaraid tagasi, et lasta neil voolata siis, kui olen kodus tagasi ja tähistan oma rahvaga meie võitu.

Said sa sõja esimestel päevadel und?

Ei, ma ei suutnud kuidagi magama jääda. Iga uudis oli tohutu tähtsusega. Kõik arvasid ju, et sõda saab kiiresti läbi ja ma muudkui lugesin uudiseid. Õudusunenägusid ma ei näinud. Vastupidi, unenäod aitasid mõtteid mujale viia, ma ei näinud unes sõda.

Mida sa arvad praegu venelastest?

Õnneks on adekvaatseid venelasi palju, suur osa neist lahkusid Venemaalt ja ei vaiki nagu näiteks räppar Noize MC ja laulja Monetochka. Soovin vaid, et selliseid venelasi oleks rohkem. Muidugi ma ei vihka kõiki venelasi, kuid ma ei pea õigeks vaikimist ja režiimi toetamist – nemad pole minu inimesed. Ja nii see jääb igaveseks.

Kas ukrainlased saavad kunagi andestada venelastele seda põrgut, mida nad korraldasid?

Eks aeg näitab. Ma arvan, et see võtab aastakümneid, kui me saame vaadata üksteisele uuesti silma. See on väga raske ja must pitsat, mida venelased jätsid meie ajaloole. See on must plekk. Kõik oleneb sellest, mida Vene riik edasi teeb, kui oleme võitnud. Mida nad ette võtavad, mida nad räägivad tulevastele põlvkondadele, kuidas nad esitlevad seda ajalugu, kas nad toetavad meid majanduslikult ja aitavad linnu ülesehitada? Kuidas muutub nende poliitika, mis suuna see võtab?Kes saab võimule? Mida venelased ise hakkavad mõtlema?

Kuna ja kuidas sõda lõppeb?

Tahaks väga, et juba homme. Ärkan iga päev lootuses, et sõda on läbi. Unistan päevast, kui saan lugeda, et Putin on surnud, sõda lõppes, Ukraina on vaba...kuid seda pole siiamaani juhtunud.

Kuidas sõda on mõjutanud sinu muusikat?

Ma ei ole üldse pärast sõja algust uut muusikat teinud.

Miks?