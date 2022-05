Šveitsi arsti sõnul on Putinil iluvõimlejast armukesega kaks poega: ta aitas lapsed ilmale tuua

Väidetavalt on Venemaa presidendi ja Kabaeva salasuhe kestnud juba üle 13 aasta, vahendab TheSun. Naine elab äärmiset luksuslikku elu. Tema seljatagust valvab alati hulk turvamehi ja Kabaeva käsutuses on mitu uhket limusiini.

Kuigi Putin tunnistas, et tal on eksabikaasa Lyudmila Ocheretnayaga kaks tütart, siis teiste laste olemasolu ta eitab. Šveitsi väljaanne Sonntagszeitung avaldas hiljuti, et presidendil on siiski ka kaks poega. Esimene sündis 2015. aastal Šveitsis ja teine 2019. aastal Venemaal. Äsja avaldatud informatsioon lükkab ümber väite, et Putinil ja endisel olümpiavõitjal sündisid 2018. aastal kaksikud.