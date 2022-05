FOTO | Edevuse laat? Prints Andrew näitas kavala sõnumiga maailmale, et ta ei kavatsegi oma tähtsaimast tiitlist loobuda

Nimelt otsustas Yorki linna volikogu, et printsilt võetaks ära nende autiitel "Freedom of the city of York". Pärast seda on päevakorda kerkinud taaskord küsimus, kas Andrew peaks kaotama ka Yorki hertsogi tiitli, mis on üks tähtsamaid, mis tal siiani veel alles on.

Daily Maili andmetel on kuninganna Elizabeth II, kelle jaoks on Andrew lemmiklaps, antud ettepanekule täielikult vastu. Tundub, et ka prints ise on Yorki hertsogi tiitlist kümne küünega kinni hoidmas, sest oma tütretütre Sienna ristimispeole tuli ta autoga, mille numbrimärk ütleb rohkem kui tuhat sõna.

Nimelt lasi Andrew juba aastate eest teha endale Yorki hertsogi ehk Duke of Yorki initsiaalidest numbrimärke. Just pisikese Sienna ristimisele saabuski prints uhke Bentleyga, mille küljes on just kõnealusele tiitlile pühendatud märk, mis nüüd brittide seas on skandaali taaskord üles kerinud. DOY numbrimärk on ka ühel Range Roveril, mis printsile kuulub.

Oma tütretütre sünnist eelmise aasta sügisel jäigi Andrew ilma just seetõttu, et Virginia Giuffre oli esitanud printsi vastu New Yorgi tsiviilkohtusse hagi. Seetõttu otsustati, et on parem, kui Andrew mõnda aega oma Balmorali kodus peidus on.