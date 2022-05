FOTOD | Tee meid Eurovisionil uhkeks! Närvivaba Stefan saadeti Torino poole teele

Täna lõunal lendas Eestit Eurovisionil esindav Stefan ja suurem osa delegatsioonist Torinosse, kus lauluvõistlus tänavu toimumas on. Lugu "Hope" esitav laulja tunnistas, et kuigi homme on juba esimene lavaproov, siis närv on tal pea olematu. Hetkel on temaga kaasa reisimas Tomi Rahula ja mõned delegatsiooniliikmed, kuid järgmise nädala jooksul lendab Stefani lähedasi Itaaliasse aina juurde.