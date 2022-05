Ameerika popikoon OneRepublic valis endale konkursiga soojendajaks Eesti bändi

Portaali bobe.me korraldatud võistluse, mille auhinnaks oli OneRepublicu soojendamine Baltikumi kontsertidel, võitis Eesti bänd Around The Sun. Konkurents oli tihe, osales lausa 32 Baltikumi bändi ja artisti. Neli bändi jõudsid finaali ning lõpliku otsuse tegi OneRepublic.

Around The Sun on indie-roki bänd Tallinnast. Lisaks võimsatele kitarridele ei häbene nad eksperimenteerida ka elektroonikaga. Bänd alustas tegevust aastal 2016 ning kasvatas populaarsust esinedes nii tänavatel kui ka osaledes erinevatel konkurssidel ja festivalidel – nagu näiteks Noortebänd, Eesti Laul (2019), Tallinn Music Week jne.

Bändi muusika on unistav ning äratab inimestes positiivseid emotsioone. Around The Sun teeb koostööd erinevate vokalistidega ning on oma energiliste live-esinemistega nüüd valmis Baltikumi vallutama.

Jessia on Kanada artist, kes sai suurema tuntuse osaliseks, kui postitas TikTokki enda kirjutatud loo “I’m Not Pretty”. Tänaseks on hitil pea üheksa miljonit vaatamist Youtube'is.

Jessia laulis enne kui ta rääkida oskas ning võlus kohalikke inimesi juba kaheaastasena. Olles muusikaõpetaja tütar, õppis ta väga noorelt kitarri mängima ja juba 11-aastasena kirjutas ise lugusid. Peale keskkooli lõppu jätkas ta ülikoolis oma unistuste poole püüdlemist ning tegeles vokaalsete võimete arendamisega. Vahepeal laenaski ta oma häält peamiselt elektrooniliste artistide lugudesse, kuid mõistis peagi, et oma originaallugude esitamine sobib talle siiski kõige paremini. Debüütsingel “Tell Me” sai küll mõningast tähelepanu, kuid “I’m Not Pretty” oli see lugu, mis tõi koostöölepingu Republic Recordsiga ning aastal 2021 ilmus Jessia esimene EP “How Are You?”. EP tõi Jessiale lausa neli Juno auhinna nominatsiooni.

“Tahan, et minu laule kuulates tekiks tunne, nagu oleksid minuga koos teed joomas,” sõnab Jessia. “Vähem on minu jaoks rohkem ning põhirõhk on sõnadel – räägin oma elust ja sõpradest. Mõnikord ütlen telefonikõne ajal “Oota, ma pean sellest laulu kirjutama.” Nii see käibki.”

OneRepublicu kontsert toimub 21. mail Saku Suurhallis.