Mihkel Raud fetišitest rääkides: spordijalatsid naise jalas tekitavad minus erutust

Muusiku sõnul enamik asju, nende seas ka fetišid, tuleb meie ellu kaasa ikkagi lapsepõlvest. "Need tekivad mingisugust riietus­eset nähes või seda puudutades ja nendega seoses lööb hiljem meeltesse mingi flashback lapsepõlvest. Näiteks millega seondub minu elu esimene erektsioon – mis mind sel hetkel ümbritses, millised lõhnad olid õhus ning milliseid tundeid see kõik minus ­tekitas. Need stimulaatorid on pärit just nimelt sellistest lapsepõlvehetkedest."