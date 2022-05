FOTOD | Lapsed juba nii suured! Tuuli Roosma naudib perega puhkust täiel rinnal

"Ilmatuma pikk reis - mentaalselt teisele poole maakera. Nädala jooksul ei ühtegi Ukraina lippu, ei ajalehe esikaant sõjakoledustega, raadioeetrist puuduvad sõnad Zelenski ja Putin. Itaalia linnapildis pole sõda olemas. Aga mitte Ukrainast ei tahtnud ma rääkida, vaid et oli puhkus maximus," kirjutas Roosma Instagramis.

Kirjutasime märtsi alguses, et Tuuli Roosmad ja Arbo Tammiksaart pole pikka aega koos nähtud. Tuuli on seltsiüritusi külastanud üksi ning Arbole pakkunud kaaskonda siresäärne modell Mona Brit Luur, kuid 24. veebruaril kutsusid nad koos külalised juba varahommikuks oma koju, et üheskoos minna Toompeale Pika Hermanni jalamile lipuheiskamisele.