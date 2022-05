KLÕPSUD | Tanel Padar naudib perega soojamaapuhkust: elu kolme naisega

Padari ja kihlatu Lauren Villmanni perre sündis 4. jaanuaril teine tütar Luna. Nende esimene tütar Linda sündis 2018. aasta juunis.

Ta tunnistas, et tähelepanu jagamine kahe lapse vahel on suur väljakutse. "Ma ei tea, kas see on ainult meil nii, aga mulle tundub, et natuke on kahju nendest teisena sündinud lastest. Esimesega on justkui kogu see aur välja lastud. Teisega oled ise juba nii palju targem ja muretsed oluliselt vähem. Muretsen nüüd rohkem selle pärast, et äkki ta ei saa täpselt samasugust kahte aastat tähelepanu mõttes. Just see tähelepanu jagamine kahe lapse vahel on kõige raskem temaatika. Kui oled esmasündinu, saad ju kogu tähelepanu sada protsenti endale. Nüüd peab seda kuidagi jagama."