FOTO | Tõesti nii õudne? Kylie Jenner ilmus punasele vaibale riietuses, mis pani vaatajad kukalt kratsima

24-aastane iluguru Kylie Jenner on minevikus välimuse eest palju kiita saanud, kuid näib, et tänavusel Met Galal astus ta siiski pange, vahendab DailyMail.

Tõsielustaar on ühismeedias kleidi eest kõvasti laita saanud. "Ta kannab tõesti nokamütsi? Kuhu planeedile me sattunud oleme?" kirjutab üks jälgija Met Gala Instagrami postituse alla. Teine lisab: "Nüüd on teada, milline maailma kõige koledam kleit välja näeb!"