Stefan Airapetjan (24) esindab Eestit looga “Hope” 12. mail Eurovisioni lauluvõistlusel Itaalias Torinos. Päev enne äralendu kohvikus kooki süües ütleb ta, et pole üldse närvis, ja lubab, et kui laval peakski midagi nihu minema, tuleb ta sellest ilusti välja. Stefanile on suureks toeks tantsijast elukaaslane Victoria Koitsaar (23), keda ta nimetab “täiesti minu inimeseks”. Stefanile on Victoria naine, kellega ta võib abielluda ja saada lapsi – nii palju, kui Victoria tahab.