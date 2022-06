VIDEOD | Läheb mölluks! Nick Cave & The Bad Seeds esineb augustis esmakordselt Eestis

Üks intensiivsemaid, teatraalsemaid ja põnevamaid live-esinejaid, Nick Cave & The Bad Seeds, esineb sel suvel esmakordselt Eestis. Kontsert toimub 18. augustil Haapsalu Piiskopilinnuses.

Alates 1982. aastast tegutsenud bänd on välja andnud 17 stuudioalbumit. Esimene neist kannab pealkirja “From Her To Eternity” (1984) ning värskeimat plaati “Ghosteen”, mis ilmus 2019. aasta sügisel, peetakse bändi parimaks plaadiks.

Austraalia laulja ja laulukirjutaja Nick Cave õppis Melbourne’is kunsti ning alustas muusikalist tegevust 70ndate lõpus linna tuntuimas post-punkbändis The Birthday Party. Peale Londonisse ja seejärel Berliini kolimist, sai esimese bändi aeg otsa ning sündis Nick Cave & The Bad Seeds. Nick Cave’i muusikat iseloomustab emotsionaalne intensiivsus ning laulusõnad on tihti tugevalt mõjutatud surmast, religioonist, armastusest ja vägivallast.

Suurem ülemaailmne tuntus sai Nick Cave’ile osaks 90ndatel kui ta triivis oma muusikas rohkem peavoolu suunas ning ilmusid lood nagu “Where the Wild Roses Grow” (1994) koos Kylie Minogue’ga ja “Into My Arms” (1997).

Hetke ühe kriitikute poolt armastatuima bändina on Nick Cave & The Bad Seeds müünud üle viie miljoni albumi kogu maailmas. Bändi mõju on tugev ja kaugeleulatuv, arvestades kui paljud erinevad artistid nende loomingut kaverdanud on (sh Johnny Cash, Metallica, Snoop Dogg jne) ja mainivad bändi oma mõjutajana. Nick Cave & The Bad Seeds püsib omapärase ja võrreldamatuna ning trotsib endiselt ühiskonna ootusi.

Nick Cave and The Bad Seeds astub Haapsalu Piiskopilinnuses lavale 18. augustil. Piletite eelmüük Piletilevi uudiskirja “Piletipost” saajatele algab homme, 4. mail kell 10.00. Avalik müük saab alguse reedel, 6. mail kell 10.00 Piletilevis.