Uskumatu lugu! Kuninganna Elizabethi turvameeste valvsa pilgu alt lipsas läbi maskeeritud suli, kes jäi lossi aladele ööseks

Mees väitis valvuritele, et on preester ja väeüksuse Coldstream Guards kaplani hea sõber. Sissetungija kiitles, et on saanud Iraagi sõjas koguni vapruse eest medali. Hämmastaval kombel lasid vahimehed petise ilma dokumenti küsimata Victoria aeda sisse. Windsori loss asub sealt kiviviske kaugusel.

Meesterahvale anti kuninganna elukoha lähedal suisa öömaja. Alles järgmisel päeval pärast hommikusööki saadi aru, et tegu on petisega. Politseinikud saatsid ta ruumidest välja mõned tunnid enne kuninganna Elizabethi Windsori lossi naasmist.

TalkTV andmetel on meesterahvas ka varem kohaliku politseiga kokku puutunud ning teadaolevalt on tal vaimse tervise häired. Kaitseministeerium on algatanud turvarikkumise kohta kiirjuurdluse.

"Mees tuli värava juurde ja ütles, et tema nimi on Father Cruise," selgitab allikas, "Ta väitis, et on pataljoni kaplani Rev Matt Colesi hea sõber. Seejärel kutsuti ta sisse ja pakuti süüa." Järgnevad paar tundi veetis petis koos ametnikega baaris lobisedes.