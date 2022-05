On esmaspäeva hommik ja Raivo Hein (55) just lõpetanud oma esimese treeningu enda hobimaja jõusaalis. Kolm aastat tagasi, kui Raivo oli juba pikemalt eratreener Ott Kiivikase näpunäidete järgi jõusaalitrennis rassinud, rääkis ta, et enese tervise ja kehakaalu eest hoolitsemisele pööras ta eakaaslasest sõbra surm – see oli talle šokk ja murdepunkt. Raivo oli valmis oma teekonnast kaaluvähendamise ja tervise nimel rääkima, et inspireerida inimesi rohkem enda eest hoolitsema. Raivo on endale sisustanud jõusaalid nii oma maakodus Saaremaal kui ka hobimajas Tallinna külje all. Lisaks on tal vajalik inventar olemas ka uues eramus, Villa Mariheinas hobimaja lähistel.