FOTOD | Näpud püsti ja otse õhku! Eesti eurolaulik Stefan tegi Itaalias esimese vägeva lavaproovi

Saalis viibinute sõnul läks Stefani esimene proov hästi ning meie eurolaulik täitsis lava väga kenasti ära. Fotodelt on ka näha, et Stefan ise näis ennast ilmselgelt nautivat.

Eestit Eurovisionil esindav Stefan ja suurem osa delegatsioonist lendas eile Torinosse, kus lauluvõistlus tänavu toimumas on. Lugu "Hope" esitav laulja tunnistas siis lennujaamas, et kuigi täna on juba esimene lavaproov, siis närv on tal pea olematu.