VIDEO | Swissotelli katustel hüpanud Keity Meier osales Prantsusmaa räppari muusikavideos

Kuigi lugu kannab Hollandi suurlinna nime, filmiti video Tallinnas. Muusikavideo avaldamisest on nüüdseks möödas kolm kuud ja Keity vaatab pikkadele võttepäevadele tagasi vaid sära silmis. „Hoolimata jahedusest ja vihmast sujus sõit isegi ootamatult hästi. Detsembris Tallinna tänavatel mootorrattaga – tundus juba alguses mulle täpselt paras väljakutse. Olin valmis selleks, et tuleb rohkem libisemist kui juhtimist, kuid täitsa edukalt õnnestus isegi tagaajamist mängida!” muljetas Keity.

Muusikavideo võttepäevad olid väsitavad ja kestsid umbkaudu kaheksa tundi, kuid samuti sai ka palju nalja. “Fun fact. Omaette teater oli see, et ma pidin etendama stseeni lubamatute ainetega, samal ajal kui kõrval oli juhuslikult politsei tegemas oma patrulli – mitte lavastatult,” naerab ta. Tegu pole aga olnud sugugi ainsaga videoga, kuhu Keityt kutsutud on. “Reketi videosse kutsuti ka, aga pidin treeninglaagri tõttu loobuma,” sõnas ta lootuses, et ehk tuleb taoliseid pakkumisi veelgi.