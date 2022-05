"Mõtlesin, et ei hakka täna rääkima muredest, kuid viis minutit hiljem juba pillisin köögis". Tuntud emad ja tütred avavad enda suhteid

Kui küsida laulja Getter Jaanilt ja ta emalt Katre Jaanilt, mis on nooruslikkuse saladus, siis vastavad nad kui ühest suust: elurõõm ning kire ja naudinguga tegutsemine. Nemad ja saatejuht Keili Sükijainen koos oma ema Annelyga räägivad, kuidas ema-tütre lähedus on ajaga kasvanud ja mida nad on teineteisele eluteele kaasa andnud. Samuti avab enda ja teismelise tütre suhteid multitalent Dagmar Oja.