Esimesed reageeringud Stefani lavaproovile: Eesti seksikaim mees täitis ihuüksi kogu lava!

Tegelikult oli täna juba proovide pidamise 4. päev ning koos eile Itaaliasse jõudnud Stefaniga said täna lavalaudu katsetada Iirimaa, Põhja-Makedoonia, Rumeenia, Poola, Montenegro, Belgia, Rootsi ja Tšehhi riikide esindajad.

Kui Stefani kord oli lavale astuda, meenutavad blogipidajad esmalt, et Eesti esindaja on riigis suur staar ning hääletati 2020. aastal seksikaimaks meheks. Teatavasti annab seda tiitlit välja justnimelt Kroonika. "Meil ei ole infot, et kes on hetkel seksikaim mees, aga me üritame välja uurida," kirjutasid blogijad.

Stefani laulu "Hope" kohta mainitakse aga, et selles on kantrimuusika tunnetust, kuid samuti tabasid blogijate kõrvad ka Rootsi kuulsa eurolauliku Måns Zelmerlöwi ja legendaarse DJ Aviici muusika elemente. "Need on kaks meie lemmikasja, et seega on kõik hästi."

Kui Stefani esinemine oli alanud, siis kirjutatakse blogis: "Stefan astub üles B-laval, saateks vaid kitarr ja retrofiltri visuaal. Kui aga laul kogub tuure, hakkab ta rohkem liikuma, täites kolmeminutilise lava jooksul üksi lava ja hoides publikuga väga kenasti sidet.

Me hakkasime mõtlema, et kas ta ehk toob need kaks kauboid Eesti Laulu finaalist, kuid Stefan teeb ihuüksi väga hea esituse, millega paistab kogu Eesti delegatsioon rahul olevat. Laula kogu väest, Stefan."

2022. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel astub Eestit esindav Stefan palaga "Hope" üles 12. mail II poolfinaalis ning seda 12. esinejana.