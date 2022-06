Kuula Grete Paia kevadist playlist ’i – siin on nii mõnusat chill ’i kui ka aktiivseid rütme

Grete sõnul liigub ta palju ringi ning seetõttu leiab tema playlist’ist aktiivset muusikat, mida on hea kuulata sportimise ajal, näiteks tennist mängides, metsas sörkides või rattaga sõites, ent nende lugude vahele on pikitud ka mõnusamad ja rahulikumad rütmid, mis aitavad just selle õige meeleolu luua. Ringi liikudes kuulab Grete muusikat oma Samsung Galaxy Buds Pro kõrvaklappidest, millel on suurepärane helikvaliteet, aktiivne mürasummutus ja mille aku kestab järjest muusikat kuulates kuni 8 tundi ning mida saab kiirelt laadida – kui aku tühjeneb, siis kümneminutine laadimine annab akule eluiga veel 85 minutiks.