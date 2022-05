FOTOD | Erilised hetked: Toomas Hendrik ja Ieva Ilves seiklesid koos lastega Lätis

"Bauska loss on suurepärane päevareis Riias," kirjutas Ieva Instagramis. Kaasa olid võetud ka lapsed: Ieva varasemast kooselust tütar Isabella ning Ieva ja Toomase ühine poeg Hans Hendrik.

7. detsembril 2015. aastal kirjutasime, et endine Eesti president Toomas Hendrik Ilves kihlus lätlanna Ieva Kupcega. 2. jaanuaril 2016. aastal sõlmiti Halliste kirikus toimunud laulatusel paarikese abielu. Sama aasta 28. novembril sündis nende perre poeg Hans Hendrik Ilves.

Esmakordselt ilmusid vihjed Toomas Hendriku ja Ieva suhtest meediasse 2015. aasta augustis, kui Läti uudisteportaal Kasjauns.lv kirjutas, et Ilves lõunatas Riias tundmatu daami seltsis. Paar nädalat hiljem selgus, et salapärase naisterahva näol oli tegemist Läti kaitseministeeriumi riikliku küberjulgeolekupoliitika koordineerimissektsiooni juhi Ieva Kupcega. See oli esimene kord, mil Toomas Hendrik Ievaga avalikkuse silme ette sattus.