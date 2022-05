Bill Gates kommenteerib lõpuks lahutust: ma tegin suure vea

Bill Gates ja Melinda French Gates lahutasid mõnda aega tagasi 27 aastat kestnud abielu. Microsofti asutaja avaldas viimaks väljaandele TheTimes, kuidas lahutus teda mõjutanud on.

"Ma tegin suure vea," kommenteerib Gates, "Ma ei mõistnud oma käitumise ja tegude tagajärgi." Kui lahutus algas, keerlesid paari ümber kuulujutud ja skandaalid. Kohtumised Jeffrey Eppsteiniga panid Billi halba valgusesse. Melinda on maininud, et need põhjused mõjutasid ka otsust lahku minna.

Pärast lahututust kaotas Bill Gates oma positsiooni maailma rikkaimate inimeste edetabelis. Ta tunnistab, et rahast kahju pole, kuid pika abielu lõppu leinab ta küll. "Ma kurvastan samamoodi nagu Melinda." ütleb miljardär, "Kasvasime koos üles, aga see ei õnnestunud."

Ühiselt loodud sihtasutust juhib endine paar esialgu koos edasi. Ärimehe sõnul on lahutuse juures kõige harjumatum see, et lapsi ei näe enam nii palju, "See aasta on olnud tõesti teistsugune," tõdeb Gates.

Liitu soovis lõpetada Melinda, kes kirjutas lahutuspaberites, et nende abielu on pöördumatult katki. Pärast uudispommi plahvatamist tuli päevavalgele, et tegelikult soovis naine mehe juurest lahkuda juba kaks aastat tagasi, kui selgus, et Bill on seotud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.