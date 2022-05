Värske raamat paljastab tõe! Hertsoginna Meghan vihkas visiidist Austraaliasse iga sekundit: see on rumal

Tina Browni värske raamat "The Palace Papers" paljastab ebameeldivaid tõdesid Briti õukonna kohta. Välismaal on kõige enam räägitud hertsoginna Meghani käitumisest 2018. aasta Austraalia ringreisil.

"Mida kõik siin teevad? See on rumal," kommenteeris Meghan vastuvõttu. Autor paljastab, et Meghan ei sallinud tervet Austraalia kuninglikku turneed. Väidetakse, et hertsoginna ei mõistnud oma kuninglikku rolli ega käitunud vastavalt. "Ta ei paistnud mõistvat, miks asjad on korraldatud nii, nagu nad olid," öeldakse raamatus.