Eksperdid tegid Monroe kleiti kandnud Kim Kardashiani maatasa: kangas ja õmblused on nüüd välja venitatud

Kim Kardashiani rõivavalik Met Galal on tekitanud moe- ja ajalooekspertide seas suure segaduse. Meediastaar Kim Kardashian oli esmaspäevasel Met Galal esindatud Marilyn Monroe ikoonilises õhtukleidis. Näitlejatar Monroe laulis samas riietuses president John F. Kennedyle 1962. aastal õnnitluslaulu.

Kardashiani galastiil on saanud ajalooekspertidelt korraliku hoobi – rõivavalikut peetakse vastutustundetuks ja tarbetuks. "Ta oleks võinud kasutada koopiat. Sellise Ameerika ajaloo ikoonilise osaga ei tohiks ainuüksi välimuse pärast riskida," ütleb professor Justine De Young väljaandele People.

Kardashian sõnas eelnevalt antud intervjuus, et pidi kleidi kandmiseks üle seitsme kilo alla võtma. Kollektsionäär Scott Fortner, kes on Monroe elu pikalt uurinud, peab Kardashiani galastiili samuti väga kahetsusväärseks. "Kuigi ma mõistan, miks ta tahtis nii ikoonilist kleiti kanda, ei saa ignoreerida tõsiasja, et keegi peale Marilyn Monroe pole kuulsat kleiti varem kandnud," selgitab Fortner.

"Kleit valmistati eritellimusel Marilyn Monroe jaoks ja see ei ole mingi riidepoe kaup," räägib ekspert, "kleidi lõi auhinnatud disainer Jean Luis, kes on kujundanud Marilyni kahe viimase filmi kostüümid." Kui Marilyn kuulis, et esineb presidendi sünnipäevagalal, võttis ta Luisiga ühendust ja ütles mehele: "Ma tahan, et te kujundaksite tõeliselt ajaloolise ja uhke kleidi, mida võiks kanda ainult Marilyn Monroe."

"Kleit istus Monroele ideaalselt. Keegi teine ​​ei oleks nii täiuslik," arvab Fortner, "Kim Kardashiani mõõtmed erinevad Marilyni omadest – seega on loogiline eeldada, et kangas ja õmblused on nüüd välja venitatud."