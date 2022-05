Rahvas armu ei anna! Petitsioon Amber Heardi tagandamiseks filmist "Aquaman" on kogunud miljoneid allkirju

Petitsioon Amber Heardi eemaldamiseks uuest "Aquamani" filmist on kogunud kõigest nelja päevaga miljon uut allkirja. Rahvaalgatus on käimas lehel change.org ning pealkirjastatud järgnevalt: "Tagandage Amber Heard "Aquaman 2" filmist." Hetkeseisuga on oma allkirja andnud üle kolme miljoni inimese.

Juba enne petitsiooni koostamist rääkis filmi "Aquaman and the Lost Kingdom" produtsent Peter Safran Deadline'ile, et inimesed soovivad Heardi eemaldamist. "Me ei reageeri Deppi fännidele survestamisele," sõnas ta.