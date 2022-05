Suri tõsielustaar ja tuntud meeminägu Kailia Posey

Kailia Posey perekond avaldab väljaandele TMZ, et neiu oli sihikindel ja teda oleks ees oodanud helge tulevik. "Kahjuks tegi ta rutakalt otsuse enda maine tee lõpetada," ütleb tüdruku pere. Lähedased on juhtunust šokeeritud. "Ta võitis lugematul hulgal missitiitleid ja auhindu," räägivad nad. "Ta oli nii andekas ja kõik said sellest aru."

Peale selle, et Posey tegi juba varakult karjääri meelelahutusvaldkonnas, oli tal ka suur huvi lennunduse vastu. Lähedaste sõnul tahtis tüdruk piloodiks saada.

Kailia Posey suri esmaspäeval Washingtonis. Pärast juhtunut jagas neiu ema südantlõhestavat postitust, mille sisu on järgnev: "Ma ei oska midagi öelda või teha. Minu ilus tütreke on igaveseks läinud. Palun andke meile hingamisruumi, et saaksime Kailiat leinata. Ta jääb alati minu kullakeseks."

Posey perekond on loonud tütre nimelise fondi, mille eesmärgiks on pakkuda abi õpilastele, kellel on kriis või depressioon.