Rahva lemmikud: need tuntud inimesed pääsesid Kroonika meelelahutusauhindade hääletusel mitmes kategoorias tippude sekka

Täna algas Kroonika Meelelahutusauhindade teine voor, mis tähendab, et igast kategooriast on alles jäänud vaid mõned enim hääli kogunud kandidaadid. Küll on aga mitmes kategoorias jõudnud enimhääletatute sekka mitu inimest, mis näitab, et rahva lembus nende vastu on märkimisväärne.