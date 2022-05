Merle Palmistele kirjutati eurolaul! "Kuidas ja miks mind leiti, see on siiani saladuseks jäänud"

"Ühel heal päeval mõni aasta tagasi võttis minuga ühendust Eurovisioni võitja, taani helilooja Jacob Jonia, kes saatis mulle laulu minu draamateatri meilile," meenutab Merle. "Ma loobudes rõhutasin ka, et olen näitleja, mitte laulja. Aga kuidas ja miks ta minu leidis, see on siiani saladuseks jäänud. Igatahes tema soov oli, et ma osaleksin selle lauluga Eesti Laulul ja siis Eurovisionil, mille panen kinni. Laul on hea ja hoogne, ning seda ma ka tükis esitan."

Merle monotükki, milles ta räägib seni kuulmata lugusid oma isiklikust elust, nii traagilisi kui vaimukaid, saatis esietendusel edu ja kavasse on paigutatud ka juba lisaetendused Hopneri majas.

"Mõte sellist kava teha küpses mu peas juba ammu," räägib Merle. "Aga teostuseni jõudsin üsna spontaanselt, kui otsustasin, et enam pole aega oodata. Ukrainas toimuv näitas elus prioriteedid kätte – et kõik võib hetkega muutuda ja oluline su elust hävida. Parem juba teha mõte teoks kohe, mitte siis, kui selleks on võib-olla juba hilja."

Merle sõnul pole monotükk klassikaline stand up, kus hoogsas tempos järgneb üks nali teisele – see on vaba kava ja improvisatsioon. "Viskan enda üle nalja, aga tuleb ette ka tõsisemaid lugusid. Ootan väga iga kohtumist publikuga, kuna elus esimest korda pole mul fikseeritud teksti. See etendus on siin ja praegu."