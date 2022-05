FOTOD | Väike printsess! Äsja abiellunud Lauri Pedaja tähistas pisitütre esimest sünnipäeva

6. aprilli hommikul selgus, et Lauri kihlatu Gethel oli sotsiaalmeedias märkamatult kallima perekonnanime kasutusele võtnud ja esitles end kui Gethel Burlaka-Pedaja. Lauri Pedaja kinnitas Kroonikale, et nad tõepoolest sõudsid abieluranda.

"Me ei abiellunud teiste jaoks," kommenteeris Pedaja, "see oli meile endale oluline ja see on meievaheline asi." Seetõttu ei peagi paar vajalikuks sündmust suure kella külge panna. "Pidu tuleb siis, kui tähtsamad asjad tehtud on," lisas mees.