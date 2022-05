FOTO | Käib vanaema sammudes: miss Heli Metsa tütar sai hakkama vägeva saavutusega

"Tegelikult sai ta kraadi varem, ent koroonaepideemia tõttu lükkus pidulik aktus edasi ja alles nüüd, kevadel sai see aktus pidulikult teoks," räägib Heli. "Katharina kaitses magistrikraadi immunoloogias ja jätkas õpinguid arstiõppes, kus tal on mitu aastat veel minna."

Londonis õppiv Katharina on Kraftide äridünastia perekonnast. Tema vanaisa Jüri Kraft on teenekas tööstusjuht ja isa Gunnar Kraft tuntud ettevõtja. Katharina kordab aga isapoolse vanaema Marje kutsumust – ka tema on arst.